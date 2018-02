Marechaussee zet ongewapende burgers in bij paspoortcontrole

De Koninklijke Marechaussee gaat maximaal 120 ongewapende burgers en reservisten opleiden tot grensbewakers. Zij worden onder meer ingezet voor de controle van paspoorten op Nederlandse luchthavens.

Met de inzet van de extra mensen moeten de drukte en de wachttijd op piekmomenten worden verlaagd, zegt Hans Molenaar van de marechaussee tegen Het Financieele Dagblad.

De opleiding van vier weken bestaat uit tachtig uur zelfstudie en acht 'contactmomenten'. Daarop volgt een stage van drie maanden. Het gaat om een proefproject, dat een vervolg is op een experiment met een ongewapende reservist vorig jaar zomer.

Lange wachtrijen

Of de extra mankracht afdoende zal zijn is nog de vraag. Schipholtopman Jos Nijhuis waarschuwt vandaag in De Telegraaf dat reizigers komende zomer opnieuw de dupe worden van lange wachtrijen tijdens vakantiepieken.

'Door grotere en vollere vliegtuigen rekenen we op een recordaantal reizigers. Het zal op drukke tijdstippen dus weer erg vol zijn. Mensen moeten rekening houden met oponthoud', zo zegt hij tegen de krant.