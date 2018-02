Kunstwereld in paginagrote advertentie: Haal Beatrix Ruf terug naar Stedelijk

Een groep met grote namen uit de kunstwereld heeft vandaag op ongebruikelijke wijze zijn onvrede geuit over de situatie bij het Stedelijk Museum.

In een paginagrote advertentie in Het Parool wordt opgeroepen om Beatrix Ruf naar het museum terug te halen. De voormalig artistiek directeur stapte afgelopen oktober met onmiddellijke ingang op, nadat er discussie was ontstaan over haar bijverdiensten met haar kunstadviesbedrijf.

De advertentie is ondertekend door Nederlandse en internationale kunstenaars, museummedewerkers, galeriehouders, kunsthistorici, curatoren en architecten. Onder andere museumdirecteuren Bart Rutten van het Centraal Museum en Jacqueline Grandjean van de Oude Kerk steunen de boodschap.

Ruf stond sinds 2014 aan het het hoofd van het museum. Bij haar aantreden beloofde ze dat haar nevenfuncties niet zouden botsen met haar werk voor het museum.