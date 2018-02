IJburg College blijft positief ondanks ondertoezichtstelling

Ondanks het zeer kritische rapport van de onderwijsinspectie blijft het IJburg College er van overtuigd dat de financiële problemen van tijdelijke aard zullen zijn. 'We denken dat we er op eigen kracht uit zullen komen, wellicht met een samenwerking met een andere school', zegt Marjolein Schadé, voorzitter van de Raad van Toezicht, in gesprek met AT5.

Volgens Schadé heeft de school sinds een half jaar 'heel scherpe maatregelen' genomen om de uitgaven te monitoren. 'In de voorgaande jaren lag onze aandacht bij de afbouw van IJburg 2. We maakten een flinke groei door. Inmiddels is het aantal leraren veel meer in evenwicht met het aantal leerlingen dat we op school hebben.'

Opmerkelijk positief

De financiële problemen zijn volgens de inspectie dusdanig groot, dat de continuïteit van het onderwijs binnen afzienbare tijd in het geding is. Ondanks deze forse kritiek blijft Schadé opmerkelijk positief. 'We hebben inmiddels een IJburg-academie gevormd, waarin onze lesmethoden zijn vastgelegd. Daarmee zien we erop toe dat hhe onderwijs van dezelfde hoge kwaliteit blijft.'

Sporthal

De stichting ontving in het verleden 2,4 miljoen euro van de gemeente voor de bouw van een sporthal. De sporthal kwam er uiteindelijk niet. 'Met onder meer de gemeente kwamen we tot de conclusie dat de bouw van een extra sporthal niet nodig was. Dat is in goed overleg gegaan. We hebben vorige maand een uitstekend overleg met de wethouder gehad over de terugbetaling van dat voorschot.'

Minder leerlingen

Ook werd verwacht dat het aantal leerlingen van 1448 naar 1500 zou stijgen. Dat gebeurde niet. Het werden er zelfs dertig minder. De instroom van leerlingen met een vwo-advies op IJburg 1 bleef flink achter. Schadé zegt niet te verwachten dat de school in de toekomst het vwo-onderwijs terug zal moeten brengen naar slechts één locatie.

Slecht moment

De school heeft de open dagen net achter de rug. Het nieuws omtrent de financiële problemen komt dan ook op een slecht moment. 'We hopen dat de ouders en vooral de kinderen desondanks zullen kiezen voor deze bijzondere vorm van onderwijs, waarbij kleine scholen in een grotere school zitten. Vijftig procent van onze leerlingen stroomt uiteindelijk door.'

Wethouder houdt vertrouwen

Wethouder Simone Kukenheim (Onderwijs) stelt in een reactie de situatie nauwlettend in de gaten te houden. 'De inspectie zit er bovenop, de school werkt aan een herstelplan waarover tussen de school en de inspectie wordt overlegd. Wij hebben er vertrouwen in dat de school weer financieel gezond wordt. Het belangrijkst is de continuïteit en kwaliteit van onderwijs aan de huidige en toekomstige leerlingen.'