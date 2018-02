Drie inzittenden auto gewond bij eenzijdig ongeluk in Zuidoost

Op de Provincialeweg in Zuidoost is zaterdagmiddag een auto door onbekende oorzaak tegen een boom beland. Bij het ongeluk raakten drie van de vier inzittenden gewond.

Het trio is met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis. Twee van hen zijn opgenomen in een shockroom, een ruimte voor patiënten die in kritieke toestand verkeren.



Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren wordt nog door de politie, die hoopt getuigen te spreken, onderzocht. De politie vermoedt dat het ongeval mede is veroorzaakt door het gebruik van drugs en/of alcohol door de bestuurder.



In verband met het ongeval was de weg tussen 12.45 en 14.30 afgesloten. Inmiddels zijn alle rijbanen weer vrijgegeven.