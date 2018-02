Ten Hag neemt Mitchel Bakker opnieuw op in selectie

Trainer Erik ten Hag heeft zijn wedstrijdselectie voor komende zondag bekendgemaakt. En de zeventienjarige Mitchel Bakker is opnieuw opgenomen in de selectie voor de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle morgen.

De talentvolle linksback kwam vrijdag nog een helft in actie tijdens de Ajax O19-Klassieker tegen Feyenoord op De Toekomst. Ajax won toen met 3-2. Hij zat ook al bij de selectie eerder deze maand voor de wedstrijd tegen Roda JC. Hij is toen niet in actie gekomen.

Lees ook: Geblesseerde Dolberg traint vanaf maandag weer op het veld

Nick Viergever is nog niet klaar voor de wedstrijd van morgen na zijn enkelblessure en blijft morgen in Amsterdam. Hij trainde de afgelopen dagen al wel mee met de groep. De volledige wedstrijdselectie bestaat uit: Andre Onana, Kostas Lamprou, Joël Veltman, Matthijs de Ligt, Max Wöber (twijfelgeval), Nico Tagliafico, Rasmus Kristensen, Mitchel Bakker, Donny van de Beek, Hakim Ziyech, Carel Eiting, Lasse Schöne, Frenkie de Jong, Siem de Jong, David Neres, Klaas Jan Huntelaar, Amin Younes, Mateo Cassierra, Justin Kluivert en Noussair Mazraoui.

Lees ook: Wöber en De Ligt terug in wedstrijdselectie Ajax

PEC Zwolle - Ajax wordt zondag om 16.45 uur afgetrapt.