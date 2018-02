Kinderen uit arme gezinnen gratis naar Black Panther na crowdfunding Amsterdamse

280 kinderen uit gezinnen met lage inkomens konden vanmiddag gratis naar de film Black Panther in Pathe Arena. Het initiatief kwam van Glenda van Duivenvoorde. Ze startte een crowdfundactie zodat de kinderen gratis naar de bios konden.

Glenda nam een voorbeeld aan de uit Harlem afkomstige Fredrick Joseph. Hij begon op social media de hashtag Black Panther Challenge. Op die manier wilde hij anderen aansporen om ook een crowdfundactie op te starten, zodat kinderen uit onder andere gezinnen met een laag inkomen ook de film konden zien.

'Superhelden die op hen lijken'

'Het is eigenlijk een initiatief om kinderen uit minderbedeelde gezinnen, wijken, in Amerika tenminste, de criminaliteit hoog is. Dat die kinderen de kans krijgen om superhelden te zien die op hun lijken', zegt Van Duivenvoorde. 'Ik was wel even aan het twijfelen. Ik was super zenuwachtig. Maar het was even de knop omzetten en ik heb iedereen die ik ken gecontact.'

'Ons geld heeft kracht'

Pathe Arena vond dit ook een goed idee en stelde daarom een zaal beschikbaar, maar ook popcorn en wat te drinken. Dat kostte bijna 5000 euro. 'Ik wilde het ook niet gratis. Want ik wil heel graag dat ze in Hollywood zien dat ons geld kracht heeft. Er wordt heel vaak gezegd: "Nee, we kunnen geen all black movies uitbrengen, want het levert geen geld op. Maar dat is niet waar', zegt de initaitiefneemster.

'Fantaseren over een zwarte superheld'

Black Panther volgt het verhaal van T'Challa, die na de dood van zijn vader, het koningschap op zich neemt. In die functie moet deze superheld, zijn land beschermen tegen indringers die uit zijn op de grondstoffen van het land. 'Het is super belangrijk voor de kinderen om dit te zien, omdat zij ook willen fantaseren. Zij willen ook mensen redden. Zij willen ook fantaseren om een zwarte prinses te zijn', zegt Glenda.

'Vaak snel uit de film'

Daar sluiten de jonge kijkers zich bij aan. 'Er spelen niet vaak veel donkere mensen in films. En als ze er dan in spelen gaan ze vaak snel uit de film of ze zijn vaak snel dood', zegt één van de kijkers. 'Ik vind het wel leuk dat er veel mensen van mijn kleur in zitten. Die zijn er niet veel in deze films', zegt een ander.

Black Panther is nog steeds te zien in de bioscopen.