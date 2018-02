SP'er Arjan Vliegenthart schrijft boek over vier jaar wethouderschap

Hoe is het om als SP-wethouder de stad te besturen samen met de VVD? Wethouder Arjan Vliegenthart was vier jaar geleden één van de architecten van de huidige coalitie, waarin de SP samenwerkt met de VVD en D66. Hij schreef een boek over zijn ervaringen.

Een doorsnee SP'er is Vliegenthart, doorgaans keurig in pak mét das, niet te noemen. 'Iets wat ik van mijn oma heb geleerd', vertelt hij. 'De politiek of de kerk in? Dat doe je in pak vond zij. Dus vandaar. Mijn kinderen zien me overigens liever in spijkerbroek en trui, want in pak, ga ik aan het werk.'



Maar de afgelopen vier jaar zagen de dochters van Vliegenthart hun vader juist regelmatig in pak. Als wethouder stapte hij in een coalitie met D66 en de VVD en dat leverde nogal wat werk op. Zo moesten er regelmatig taaie compromissen worden gesloten, op het erfpachtdossier bijvoorbeeld. Iets wat SP'er Vliegenthart een stevige zak extra geld voor armoedebestrijding opleverde. 'Daar konden we écht iets concreets wat mee doen. Dat voel je wel.'