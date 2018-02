Flinke uitslaande brand in appartement Rivierenbuurt, bewoner naar ziekenhuis

In een appartement in de Kinderdijkstraat is zaterdagavond brand uitgebroken.

De brand brak, door nog onbekende oorzaak, uit in een appartement op de bovenste etage. De brandweer laat weten dat de bewoners zelf tijdig het pand hebben kunnen verlaten. Ze zijn beiden nagekeken door ambulancepersoneel, één van hen is naar een ziekenhuis overgebracht.



Rond 21.40 uur was het vuur onder controle. De straat is enige tijd afgezet geweest.

De brand in de woning op de 4e etage aan de #Kinderdijkstraat is uit. De onderliggende woningen hebben veel waterschade. Het lijkt erop dat de bewoners nog niet terug naar huis kunnen. — Brandweer AA (@BrandweerAA) February 17, 2018