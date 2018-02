Lastige opgave op kunstgras in Zwolle: kan Ajax gat met PSV verkleinen?

Na het gelijkspel van PSV tegen Heerenveen gisteravond kan Ajax het gat met de koploper vanmiddag terugbrengen tot vijf punten. Maar dan moet er wel gewonnen worden in Zwolle.

Ajax neemt het vanmiddag in Zwolle op tegen misschien wel dé verrassing van dit seizoen. PEC Zwolle is momenteel terug te vinden op een knappe vijfde plek in de Eredivisie en is daar dik tevreden mee. Voor Ajax geldt maar één ding; inlopen op koploper PSV.



Winterdipje

PEC draait dus, als gezegd, een goed seizoen. Toch zijn er na de winterstop wat scheurtjes ontstaan in de ploeg van trainer John van 't Schip. Zijn ploeg verloor na de rustperiode van PSV, AZ, Vitesse en Utrecht. Tegen Ajax zal de Zwolse formatie dus willen laten zien dat het ook topwedstrijden kan winnen.



In de eigen Arena wist Ajax PEC eerder dit seizoen nog met 3-0 te verslaan. Het spel hield tijdens die wedstrijd niet over en wat dat betreft is er weinig veranderd. Ajax won z'n laatste drie wedstrijden maar overtuigt maar zelden. Niettemin lijkt het er op dat trainer Erik ten Hag tegen PEC met dezelfde elf spelers wil beginnen als in het vorige duel. Dat zou betekenen dat Frenkie de Jong andermaal in het hart van de defensie start en dat Max Wöber en Amin Younes op de bank starten.



Bij PEC staan naar verwachting drie spelers met een Ajax-verleden op het veld. Doelman Diederik Boer, Philippe Sandler en Queensy Menig maken naar verwachting deel uit van de Zwolse basiself.



PEC Zwolle - Ajax start om 16.45 uur.