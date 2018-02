Getuigen gezocht van mishandeling station RAI en terrein AFC

De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling gistermiddag in Zuid. Daar is iemand tot twee keer toe door dezelfde verdachte mishandeld.

De eerste mishandeling vond plaats op station RAI rond 13.05 uur. Kort daarna is het slachtoffer nog eens toegetakeld op het terrein van voetbalclub AFC aan de Boelelaan, schrijft de politie op Facebook.

Over de verwondingen van het slachtoffer en het signalement van de dader wordt verder niets verteld. Getuige wordt opgeroepen contact op te nemen met de politie via 0900-8844.