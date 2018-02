Britse komiek Stephen Fry eert Jiskefet-klassieker

Het filmpje is meer dan twintig jaar oud maar de Britse schrijver, acteur en komiek Stephen Fry heeft hem nu ook ontdekt, 'English Sports' van de heren van Jiskefet. En de waardering van Fry is groot.

In het filmpje spelen Michiel Romeyn, Kees Prins en René van 't Hof onder leiding van 'referee' Herman Koch een onbegrijpelijk spel. Het geheel wordt voorzien van Engels commentaar zoals dat bij sporten als snooker, cricket of bowls gedaan wordt, nauwelijks te volgens dus.

En de parodie is spot-on. 'Verdorie, we zijn betrapt', twittert Fry aan zijn 13 miljoen volgers. 'De Nederlanders zijn er achter gekomen hoe onze sport werkt.'

Damn, we're busted. The Dutch have understood how our sport works - https://t.co/VeSagepJWO — Stephen Fry (@stephenfry) February 18, 2018

Het is niet de eerste keer dat het filmpje opduikt aan de overkant van de Noordzee. In de film Get him to the Greek kwam Jiskefet ook al eens voorbij.