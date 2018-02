Monumentaal pand centrum flink beschadigd door afvalbrand

Het is een melding zoals je die vaak ziet, afval dat aan de straat wordt gezet en om wat reden dan ook in brand vliegt. In de Langestraat gebeurde dat afgelopen zaterdagochtend met flinke schade als gevolg.

Het is bedrijfseconoom en centrumbewoner Walter Ploos van Amstel een doorn in het oog, afval vaak lang blijft liggen. 'Dat krijg je als je afval op straat laat staan, stevige brand in de Langestraat.'

Op de foto van gisteren is te zien dat de gevel van het monumentale pand tot aan de tweede verdieping schade heeft opgelopen. 'Ruim je afval op!', aldus Ploos van Amstel.