AFC woest na antisemitische leuzen fans Rijnsburgse Boys

Supporters van Rijnsburgse Boys hebben zich gisteren misdragen tijdens de wedstrijd tegen AFC in tweede divisie (1-1). Op sportpark Goed Genoeg riepen de supporters antisemitische leuzen en lieten ze een vuurwerkbom afgaan in de kantine.

De harde kern van Rijnsburg zong volgens getuigen over 'kankerjoden' en 'de trein naar Auschwitz vertrekt zometeen'. AFC-supporters werden volgens diezelfde getuigen bedreigd met kreten als 'jullie gaan sterretjes zien' en 'je mag blij zijn als je straks nog kan praten'.

Dronken van de boot gekomen

Volgens de boze voorzitter Ad Westerhof waren sommige supporters van Rijnsburgse Boys al dronken toen ze aankwamen op het sportpark. Een deel van de supporters was met een boot gekomen. De kantine van de club moest na het afgaan van de vuurwerkbom worden gesloten, vertelde Westerhof aan NH Sport.

Lees ook: Getuigen gezocht van mishandeling station RAI en terrein AFC

De voorzitter van Rijnsburgse Boys wilde niets kwijt over het incident. 'Wij gaan dit intern oplossen samen met het bestuur van AFC', aldus Ad Hendriksen. 'En daar wil ik het bij laten.'

Opvallend was overigens de oproep van de politie vandaag over een mishandeling op station RAI en later op het terrein van AFC. Het is nog niet duidelijk of de twee incidenten te linken zijn met de wedstrijd.