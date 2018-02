Roxeanne Hazes in verwachting van een jongetje

Rachel Hazes krijgt er nóg een kleinzoon bij. Want Roxeanne Hazes is in verwachting van een jongetje.

Dat maakte 'Dochter Dre' vanmiddag bekend op Instagram. 'Voor ons maakte het niet uit. Als je maar gezond zou zijn', schrijft de zangeres. Maar ze gaat nu wel een spoedcursus 'Voetballen voor dummies' volgen, grapt de huiszangeres van De Wereld Draait Door. 'Je bent zo welkom, kleine jongen. Al ons later is met jou.'

Het belooft een mooi jaar te worden voor Roxeanne. Ze won deze maand al een Edison en gaat dit jaar ook nog trouwen met de vader van haar kindje. Toch zijn er ook minder leuke dingen. Zo heeft ze nog altijd geen contact met broer André en zijn zoontje André. Ze vermijdt zelfs foto's van haar neefje op sociale media. En ze is het nieuwste doelwit van Johan Derksen, die vindt dat zij vals zingt.