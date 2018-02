GroenLinks woest op kritische borden: 'Wtf, leugenachtig'

'Jij en 70.000 woningdelers op straat? GroenLinks laat je links liggen.' Rondom het Waterlooplein zijn diverse borden geplaatst waarmee GroenLinks, PvdA en SP aangesproken worden op hun beleid tegen woningdelers.

Zeeger Ernsting van GroenLinks reageert verontwaardigd op Twitter. 'Wtf. Overal illegaal aangebrachte sandwichborden rond Waterlooplein met leugenachtige boodschappen over onze strijd tegen vastgoedhufters.'

Hij stelt dat de borden illegaal geplaatst zijn en vindt dat ze daarom verwijderd zouden moeten worden door stadsdeel Centrum. Ook Laurens Ivens (SP) levert kritiek op de borden. Hij beweert dat 'het Grote Geld boos is'. 'Ze mogen niet meer elke woning maximaal uitmelken (overbewonen) over de rug van de huurders.'

PvdA-lijsttrekker Marjolein Moorman is 'benieuwd welke illegale huisjesmelker dit pr-bureau heeft ingehuurd om deze absurde boodschappen te verspreiden.' Moorman noemt het bovendien 'apart dat er geen borden zijn voor VVD en D66'. Deze partijen steunden volgens haar ook het beleid om 'verkamering van huizen te voorkomen'.

Wtf. Overal illegaal aangebrachte sandwichborden rond waterlooplein met leugenachtige boodschappen over onze strijd tegen vastgoedhufters @GroenLinks020 @pvda_amsterdam @SP_Amsterdam pic.twitter.com/0LvOvMwiaI — Zeeger Ernsting (@zeeger) February 18, 2018

Maatregel woningdelen

De afzender van de borden is Woningdelers.org, een website die 'de leugens en waarheid over woningdelen' zegt te verkondigen. Met de leuzen reageert de organisatie op de maatregel van woon-wethouder Ivens, die begin dit jaar is ingevoerd.

Hierdoor moeten pandeigenaren een vergunning aanvragen als er meer dan twee mensen op een adres wonen. De maatregel moet een einde maken aan verhuurpraktijken waarbij zoveel mogelijk mensen in een veel te kleine woning gestopt worden.

VVD en D66

Mogelijk zijn VVD en D66 gespaard door Woningdelers.org, omdat zij rond kerst plotseling van visie veranderden. Raadsleden Reinier van Dantzig (D66) en Tjakko Dijk (VVD) stelden toen voor om een 'generaal pardon' in te stellen voor reeds bestaande constructies.

Het voorstel kwam slechts een paar dagen nadat VVD-Kamerlid en pandjesbaas Wybren van Haga slecht in het nieuws kwam. Hij zou via zijn bv's meer dan honderd adressen bezitten in de stad, zo ontdekte Het Parool. Zelf schatte hij dat er in 'zeven op acht ervan te veel huurders zitten zonder dat hij daarvoor een vergunning heeft'.

Integriteitsonderzoek Van Haga

Het Kamerlid verdedigde zichzelf door te stellen dat de regels van Ivens te streng zouden zijn en vergeleek de controles van de gemeente daarbij zelfs met razzia's. Later nam Van Haga zijn omstreden uitspraak terug.

Toch stelt zijn partijtop een integriteitsonderzoek naar hem in, om te bekijken of de VVD'er niet zijn voorbeeldrol als Kamerlid heeft verkwanseld. Het is nog niet bekend wanneer het onderzoek wordt afgerond. Vooralsnog mag Van Haga gewoon Kamerlid blijven.

