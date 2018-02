Nog meer columnisten vallen over pisnicht-column Youp van 't Hek

De columnistenruzie tussen Youp van 't Hek en Paul de Leeuw is uitgelopen op een columnistenoorlogje nu ook andere opiniemakers zich ermee bemoeien. Er is zelfs kritiek van een collega.

Hoewel Youp en Paul dit weekend er zelf geen woorden meer aan vuil maken, nemen andere columnisten het stokje over. Youp had het gebruik van het woord 'pisnicht' verdedigd in een column. Hij vond dat dit 'geen scheldwoord, maar gewoon Amsterdams' was. Paul de Leeuw sprak hem daarop aan en schreef in het AD een kritische column over Youp. De cabaretier viel daarom weer de presentator aan in een nieuwe column voor NRC Handelsblad.

Lees ook: Paul de Leeuw en Youp van 't Hek ruziën over 'pisnicht'

De nieuwe kritiek van Youp komt van columnist Gijs Groenteman in Het Parool, maar ook Rosanne Hertzberger die net als Youp voor NRC Handelsblad schrijft. Hertzberger vergelijkt haar collega met 'de online hooligans' van GeenStijl en concludeert dat 'de nieuwe generatie' Youp niet meer zo grappig vindt. 'Elke harde grap is inmiddels de revue gepasseerd. Elke denkbare ranzigheid, elke gruwelijke agressie, elke vernedering hebben we online voorbij zien komen. Youp mag alles zeggen wat hij wil. De vraag is wie het nog grappig vindt', besluit Hertzberger.

Lees ook: Wendy van Dijk noemt Youp van 't Hek een lafaard

NRC Handelsblad-hoofdredacteur Peter Vandermeersch geeft op Twitter commentaar op zijn columnisten. 'Ik vind Youp van 't Hek heerlijk in onze NRC. En ik ben blij dat er ook over hem een fijn debat is. Zo hoort het in een liberale krant', schrijft hij.

Ik vind @youpvanthek heerlijk in onze @nrc.https://t.co/ZRYmu40AMl. En ik ben blij dat er ook over hem een fijn debat is. https://t.co/JxTr86tWn7. Zo hoort het in een liberale krant. — peter vandermeersch (@pvdmeersch) February 17, 2018

Wie de columnistenruzie nu weer voortzet is nog onduidelijk, hoewel Elsevier-columnist Syp Wynia op Twitter alvast weer Hertzberger bekritiseert.