'Relletje om scheet' gaat de hele wereld over

De vier passagiers die vorige week uit een toestel van Transavia gehaald werden om agressief gedrag, zijn inmiddels wereldberoemd. De afgelopen dagen dook hun verhaal overal op.

Het viertal was onderweg van Dubai naar Amsterdam maar kreeg het naar verluidt aan de stok met een medepassagier die niet wilde stoppen met winden laten. De ruzie liep dusdanig uit de hand dat het toestel moest landen in Wenen. Daar werd het kwartet van boord gehaald door de politie.

Lees ook: Oostenrijkse politie haalt vier agressieve passagiers van boord Transavia-vlucht

Buitenlandse media kregen sindsdien lucht van het verhaal. Het Amerikaanse Aol schrijft uitgebreid over de 'farting passenger'. Het nieuws is te lezen van India tot het Midden-Oosten. Ook het Britse Mirror krijgt er niet genoeg van. 'Piloot moet noodlanding maken na ruzie over passagier die weigert te stoppen met ruften', kopt de krant. Mirror weet bovendien te melden dat de stinkende man overgewicht had. Een bericht van Daily Mail over de zaak werd 14.000 keer gedeeld op sociale media. Dat van Metro ook ruim 13.000 keer.

Maar er is ook aandacht voor de twee dames die het vliegtuig moesten verlaten. Een van hen, Nora genaamd, heeft namelijk juridische stappen gezet tegen Transavia. Zij meent dat zij en haar zus niet onderdeel uitmaakten van de ruzie en onterecht zijn aangepakt. 'Een schokkende, doodenge en vernederende ervaring', noemt ze het.