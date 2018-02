Ajax mist kans na kans in Zwolle, maar wint wel

Hoewel Ajax zondagmiddag uit bij PEC Zwolle duidelijk de betere ploeg was, maakten de mannen van Erik ten Hag het toch spannend voor de supporters. Want de bal ging maar moeizaam in de netten.

In de eerste helft miste Ajax kans na kans op het kunstgras van de subtopper. En ook na rust werd het doel van de thuisploeg flink bestookt zonder dat er iets aan de stand veranderde. Het houtwerk had het hier en daar zwaar te verduren.

Toch raak

Meer dan twintig schoten gingen er (net) niet in. Gelukkig wist veteraan Klaas-Jan Huntelaar in de 53'ste minuut een assist van David Neres tussen de palen te plaatsen. De bal ging ongestoord tussen de benen van de doelman door. Vlak voor tijd ging het nog bijna mis toen PEC eindelijk kansjes kreeg, maar het schot van Huntelaar bleek genoeg voor de drie punten.

Dankzij de moeizame overwinning is Ajax eindelijk weer een beetje ingelopen op koploper PSV. De ploeg uit Eindhoven verspeelde gisteravond in eigen huis een voorsprong tegen sc Heerenveen en moest het doen met een gelijkspel.