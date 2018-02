Transavia-piloten staken morgen: vakanties vallen in het water

Piloten van Transavia gaan vanaf middernacht tot morgen rond 12.00 uur staken, meldt pilotenvakbond VNV. Ook diverse vluchten vanaf Schiphol vertrekken daardoor niet.

Volgens de NOS zijn er morgenochtend achttien vluchten geannuleerd op Schiphol. De piloten kondigden gisteren al aan om hun werk neer te leggen, omdat de cao-onderhandelingen met het management zijn stukgelopen.

'Verder onderhandelen met het Transavia-management heeft op dit moment geen zin', aldus een woordvoerder van VNV. De piloten zitten al ruim een jaar zonder cao.

Ze strijden vooral voor een stabiel rooster: hun gezinsleven zou lijden onder alle lastminuteveranderingen. Ook hopen de piloten dat Transavia gaat bijdragen aan een beroepsongeschiktheidsregeling en een 'bescheiden loonstijging'.

Extra piloten

Zelf zegt de vliegmaatschappij daar al aan tegemoet te zijn gekomen, door in een laatste voorstel de inzet van extra piloten en hogere lonen te bieden. Maar volgens de vakbond is dit nog onvoldoende garantie voor een stabiel rooster en is het aanbod nog niet binnen gekomen op papier.

De staking is gepland in de krokusvakantie van het zuiden. Volgens de woordvoerder is deze planning niet bewust. 'Uiteraard betreuren wij het ongemak voor de zeer gewaardeerde passagiers die hier de dupe van zullen zijn. Wij leggen de verantwoordelijkheid van de staking bij het Transavia-management', zo staat in een persbericht.