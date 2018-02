Noorderlingen graven zelf een tunnel: 'Een brug moeten we niet willen'

In juni maakte wethouder Eric van der Burg bekend dat de brug over het IJ er echt gaat komen. Maar veel bewoners van Noord zijn het daar nog steeds niet mee eens, daarom graven ze nu zelf een tunnel.

Initiatiefneemster Annemarie Westdorp-Stuurendonk verwacht dat de tunnel al binnen vier weken af zal zijn. 'Er komen nog meer hulptroepen.' Volgens haar gaat het graven tot nu toe vrij snel.

De plannen voor een fietsbrug leverden vanaf het begin al kritiek op uit Noord. Ideeën voor een tunnel vielen vaak beter in de smaak. 'Als je toeristen onder het IJ door kunt halen, dan ontlast dat veel meer', vindt een bewoner.

Goedkoopste oplossing

Volgens Wil van Soest, fractievoorzitter van de Partij van de Ouderen, is een tunnel 'de goedkoopste oplossing'. Een bewoonster vertelt dat er voor haar huis een brug is gebouwd 'van miljoenen'. 'En daar lopen maar zo'n vijf mensen per dag overheen.'

Ze is bang dat hetzelfde gaat gebeuren met de brug over het IJ, terwijl dit 'betaald wordt van gemeenschapsgeld en mensen hiervoor hun huis uit moeten'.

Andere bewoners verwachten vooral dat een brug het uitzicht verpest. 'Dat moeten we niet willen.' Maar hoewel alles erop wijst dat er in 2025 alsnog een brug te zien is, blijven ze een beetje hoop houden. 'We willen echt, echt een tunnel', zegt de initiatiefneemster lachend.