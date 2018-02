Erik ten Hag kritisch op scheidsrechter: 'Blom moest penalty geven'

Erik ten Hag is niet boos op matchwinner Klaas-Jan Huntelaar die een elleboogstoot leek uit te delen tijdens de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Sterker nog, hij vindt dat Huntelaar een strafschop verdiende.

Tijdens de eerste helft in Zwolle trok een speler van PEC aan het shirtje van Huntelaar. De spits probeerde zich te bevrijden en maakte een beweging die erg lijkt op een elleboogstoot. 'Ik heb het gezien', zegt Ten Hag na afloop van de wedstrijd. 'Maar dat was een penalty. Blom had moeten fluiten voor een penalty, Klaas-Jan werd vastgehouden.'

Tot enig ongeloof van de aanwezige journalisten, vindt Ten Hag dat Huntelaar niets fout deed. 'Hij probeert los te komen', meent de trainer. 'Hij wordt vastgehouden, dus hij moet fluiten voor een penalty. Net als Donny van de Beek, die wordt ook vastgehouden.' Want eigenlijk had Ajax recht op twee strafschoppen, zegt Ten Hag.

Uitslag te laag

Ajax won vandaag met 0-1 tegen PEC Zwolle, maar had een heleboel kansen om meer te scoren. 'De uitslag is te laag. Dat is denk ik het enige verwijt dat ik de ploeg kan maken', vindt Ten Hag. 'We hadden meer moeten uitlopen, dan is zo'n wedstrijd ook wat makkelijker.'