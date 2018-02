VVD-Kamerlid verontwaardigd over geheim plan om 3,7 ton aan ADM-krakers te geven

VVD'er Daniel Koerhuis heeft Kamervragen gesteld over de 3,7 ton die is vrijgesteld om de krakers van het ADM-terrein te begeleiden naar een tweejarige tijdelijk locatie. 'Gaat Amsterdam over twee jaar weer zoveel geld geven?', vraagt hij zich af op Twitter.

Als de werkzaamheden in het gebied beginnen, moeten de krakers op zoek naar andere huisvesting. Uit berichtgeving van De Telegraaf blijkt dat de gemeente van plan is om hen te helpen bij het zoeken naar een tweejarige tijdelijke locatie in Amsterdam Noord. Daarvoor zouden raadsleden in het geheim 3,7 ton hebben uitgetrokken.

In vragen aan minister Kajsa Ollongren zegt Koerhuis verbaasd te zijn dat er 'bijna een half miljoen euro wordt uitgegeven om de krakers van het terrein te verwijderen'. Hij benadrukt dat de krakers illegaal op het ADM-terrein wonen en dat dit 'een schending van het eigendomsrecht is'.

Hoe kan A'dam 3,7 ton geven aan illegale krakers om te 'verhuizen' naar een andere, tijdelijke locatie? Gaat A'dam over 2 jaar weer zoveel geld geven? Ik heb kamervragen gesteld @KajsaOllongren!

Voorlopig nog blijven

Voorlopig mogen de krakers nog wel even op het terrein blijven. De Raad van State oordeelde onlangs dat zij pas hoeven te verhuizen als er een omgevingsvergunning voor de komst van de scheepsbouwbedrijven is afgegeven. Volgens de rechter is nog niet gebleken dat de ondernemingen zich op korte termijn op het terrein zullen vestigen.

De rechter nam ook mee dat de ongeveer 200 krakers (waaronder kinderen) al zo'n 20 jaar wonen en werken op het terrein. Bij ontruiming zullen zij 'geen vervangende huisvesting hebben en de uitvoering van het handhavingsbesluit voor hun onomkeerbare gevolgen met zich brengt'.