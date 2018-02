Veel rookontwikkeling bij autobrand in parkeergarage Prins Hendrikkade

In de parkeergarage aan de Prins Hendrikkade is in de nacht van zondag op maandag een auto volledig uitgebrand. Bij de brand kwam veel zwarte rook vrij.

De brand brank rond 3.55 uur uit. De auto was moeilijk te bereiken vanwege de rookontwikkeling. Het ging om een auto die stond geparkeerd op de tweede parkeerlaag. Rond 5.30 uur werd het sein brandmeester gegeven.

De beheerder van de garage kon veilig wegkomen. De politie heeft de Prins Hendrikkade tussen Singel en Martelaarsgracht enige tijd afgesloten. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend. De garage heeft flinke roetschade opgelopen.