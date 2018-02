Sonja Holleeder wil achter gesloten deuren getuigen

Het getuigenverhoor van Sonja Holleeder in de zaak tegen haar broer Willem is misschien niet openbaar. Vandaag hoort de rechtbank zus Sonja over haar verklaringen, maar als het aan haar ligt gebeurt dit achter gesloten deuren.

Dat bevestigt Sander Janssen, een van de advocaten van 'de Neus', tegenover Crimesite.nl. Ook Astrid, de andere zus van Holleeder, wil getuigen zonder de aanwezigheid van pers en publiek.

'Ik vind het zacht gezegd nogal opmerkelijk dat Sonja en Astrid Holleeder, na een mediacampagne van drie jaar, nu publiek en pers geen toegang willen geven tot het verhoor', zegt advocaat Janssen. Hij doelt bijvoorbeeld op de boeken die Astrid schreef over haar broer.

Megaproces

In principe zou de zaak vandaag om 11.00 uur weer verdergaan. Maar de rechtbank moet nu dus eerst een beslissing nemen over het verzoek om de getuigenverhoren achter gesloten deuren te doen.

De zussen van Willem Holleeder zijn belangrijke getuigen in het megaproces tegen de bekendste crimineel van Nederland. Naast hun eigen verklaringen, dragen ze ook stiekem opgenomen gesprekken met hun broer aan als bewijslast.