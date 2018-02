Ruim 25.000 huishoudens Nieuw-West tijdelijk zonder stroom

In Nieuw-West hebben ruim 25.000 huishoudens in Nieuw-West door een stroomstoring zo'n anderhalf uur zonder stroom gezeten. Het GVB moest tramlijnen 1, 2 en 17 inkorten, zij zullen hun dienstregeling zo snel mogelijk weer oppakken.

Onder meer Nieuw Sloten, Slotervaart, de Hoofddorppleinbuurt en een deel van Osdorp zaten zonder elektriciteit. Aanvankelijk was niet bekend hoelang de storing zou duren, om 11.00 uur was de storing plotseling verholpen.

Wat de oorzaak is, is nog niet bekend. Er is al wel een monteur ter plaatse.