Man aangehouden na schietincident en woningoverval op IJplein in Noord

De politie heeft vanochtend rond 9.30 uur een man aangehouden na een schietincident op het IJplein. Even daarvoor had er een woningoverval plaatsgevonden.

Er zijn meerdere schoten gelost, maar er zijn geen gewonden gevallen. Na de woningoverval vluchtten twee verdachten de woning uit. De bewoner ging de twee achterna. Bij die achtervolging is geschoten. Wie er op wie schoot, wordt onderzocht. 'De kogels vlogen om m'n oren', zegt een getuige die AT5 sprak.

Eén van de vermoedelijke daders ging er vandoor in een bestelbus. De bestuurder van een bestelbus die aan de beschrijving voldeed werd op de A10 bij de Coentunnel aangehouden. De verdachte is uit zichzelf gestopt. Hij werd met getrokken pistool uit zijn auto 'gepraat'. Onderzoek moet nu uitwijzen of hij daadwerkelijk was betrokken bij de overval.

De politiehelikopter heeft enige tijd boven het gebied gehangen om foto's te maken van de plek. Ook zijn er speurhonden ingezet. De politie is op zoek naar getuigen van de overval, om de andere verdachten aan te kunnen houden. Eén van de verdachten is een licht getinte man van ongeveer 24 jaar, 1.70 meter lang en droeg een donkerblauwe muts, donkere jas en een spijkerbroek. De andere verdachte is eveneens een lichtgetinte man van ongeveer 24. Hij was 1.68 meter lang en droeg een kort donker bomberjack en een petje.

In verband met een schietincident rond 09.27 op het IJplein stelt de politie een onderzoek in. Op de A10 #Coentunnel is rond 09.40 een verdachte na een uitpraatprocedure aangehouden. Bij het schietincident zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. @DePolitieheli maakt foto's — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) February 19, 2018