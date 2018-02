Verhoor Sonja Holleeder: 'Moest tossen welk kind als eerste werd doodgeschoten'

Het megaproces tegen Willem Holleeder bereikt met de verhoren van zussen Sonja en Astrid deze dagen zijn hoogtepunt. Vandaag was zus Sonja voor het eerst aan de beurt. Zij is de weduwe van Heinekenontvoerder Cor van Hout, ooit één van Willems beste vrienden. Lees hier het verslag van de dag terug.

16.25 uur:

Cor van Hout wilde dat al zijn bezittingen na zijn eventuele dood naar zijn kinderen gingen. De panden op de Alkmaarse Achterdam waren voor Sonja:

Sonja: Willem heeft na de dood van Cor heel veel druk gezet om de Achterdam te krijgen. Iedereen wilde het hebben. Goede vriend Rob Grifhorst stelde toen voor om het van mij te kopen. Daar was ik heel blij mee. #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 19, 2018

Sonja ontkent met klem dat ze 10 miljoen euro heeft ontvangen voor de Achterdam. Willem heeft dat eerder beweerd. Sonja: 'absoluut niet' #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 19, 2018

16.00 uur:

De zitting is dan wel openbaar maar het gebruik van opnameapparatuur is streng verboden:

Rechter zegt dat er iemand met een persaccreditatie is weggestuurd die de zaak heeft opgenomen. 'Strikt onwenselijk. De opnames zijn uiteraard gewist' #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 19, 2018

15.33 uur:

Over de moord op 'lieve jongen' Thomas van der Bijl:

Sonja zegt dat ze na de moord op Thomas naar de EBI in Vught is gegaan, waar Willem toen zat. 'Ik begon over Thomas, hoe erg ik het vond. Toen trok hij gelijk zo'n snoet van: niet over praten #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 19, 2018

15.25 uur:

Een bizarre mededeling op het toilet, Holleeder wist van de verklaring van Endstra:

Sonja zegt dat haar broer tegen haar heeft gezegd dat Endstra dood moest. 'Hij kwam bij mij, zette eerst de douche aan. Dan ging hij poepen. Toen zei hij over Endstra dat die met de CIE sprak en dat hij eraan zou gaan. Dat wist hij van zijn 'pet' #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 19, 2018

15.15 uur:

'Ik kan me niet voorstellen dat als je zulke bloedgabbers bent, dat je dan gewoon iemand ... ' Sonja valt stil en barst in tranen uit: 'Dat je overstapt naar degenen die op je vriend hebben geschoten, je eigen zus en de kinderen.'

Sonja huilt weer: 'als je het niet doet, wordt er een raket naar binnen geschoten, zei hij. Maar ik lag daar ook met mijn kinderen te slapen, he?! Het is te krankzinning voor woorden. Niet te bedenken dat dit bestaat #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 19, 2018



15.00 uur:

De door Sonja beschreven terreur duurt sinds 1996 voort. 'Als hij zei: even kopje koffie doen, dan moest ik komen. En dan was er weer wat.' Rechter: 'Zocht u ook contact met hem?' Sonja: 'Nou liever niet. Ik had al de zenuwen als hij contact met mij opnam.'

Rechter: had u ook positieve ervaringen met uw broer? Sonja: Voor 1996 kon het wel gezellig zijn. Niet dat hij dat nou echt was, maar hij kon wel aardig zijn. Na 1996 was het over. #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 19, 2018



14.50 uur:

Na de liquidatie van haar man Cor van Hout in 2003 stond Holleeder wel heel snel voor de deur om de erfenis op te eisen.

Sonja vertelt dat haar broer de middag van de moord op Cor zat te janken op de bank bij haar thuis. 's Avonds moest ze met hem een rondje lopen en werd haar gevraagd naar de Achterdam #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 19, 2018

Sonja: Cor lag toen nog boven de grond. Nou, dan ben je voor mij gewoon een vieze hond. #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 19, 2018

14.40 uur:

De moord op haar man Cor was voor Sonja de belangrijkste reden om broer Willem te verraden. 'Die gerechtigheid wil ik voor mijn kinderen. (...) Als ik geen geld gaf, mocht ik gaan tossen over welk kind eerst zou worden doodgeschoten.'

Rechter vraagt waarom Sonja niet eerder met de politie is gaan praten. Sonja: wat denkt u zelf? Dan had ik hier nu niet gezeten. #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 19, 2018

14.15 uur:

Het verhoor van Sonja Holleeder zal voor iedereen te volgen zijn, zo beslist de rechtbank. De stemmen van Astrid en Sonja zullen niet vervormd worden: 'Die zijn al te horen geweest in de afgeluisterde gesprekken.' De stem van ex-vriendin Sandra den Hartog wordt wel vervormd.

Rechter: het gaat hier om belangrijke getuigen van wie de identiteit bij procesdeelnemers en publiek bekend is. Niet in de laatste plaats omdat zij zelf de media hebben gezocht. #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 19, 2018

13.00 uur:

De zitting is geschorst tot 14.00 uur, dan wordt er bepaald of het verhoor van Sonja openbaar zal zijn of niet.

Rechtbank schrost tot 14.00 uur en maakt dan bekend of het verhoor van Sonja #Holleeder wel of niet achter gesloten deuren plaats zal vinden. — Mark Schrader (@markschrader) February 19, 2018

12.30 uur:

Wat de verdediging betreft vindt het verhoor gewoon in het openbaar plaats:

Advocaat van Willem #Holleeder nu aan het woord. Janssen: getuigen hebben al uitvoerig in de media verklaard. Opnames zijn gelekt, interviews gegeven. Van 'onwelkome schijnwerpers' bij een openbaar verhoor is wat ons betreft geen sprake' — Mark Schrader (@markschrader) February 19, 2018

12.25 uur:

Het lijkt er op dat de journalisten en belangstellenden hun spullen moeten pakken:



OM wilde eerst niet meegaan in het verzoek, maar vanwege de informatie over 'dreiging' waar advocaat Sonja vandaag mee kwam dus wel. 'Wij kunnen niet uitsluiten dat er iemand op de publieke tribune zit die de getuige(n) iets aan wil doen' #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 19, 2018

12.00 uur:

Nu gaat het OM weer in beraad over het verzoek van het Sonja Holleeder-kamp, het verhoor laat in ieder geval nog even op zich wachten:

Openbaar Ministerie had al wat voorbereid, maar wil nu toch 20 minuten om na te denken over reactie op verzoek van de advocaat van Sonja #Holleder — Mark Schrader (@markschrader) February 19, 2018

11.45 uur:

De vraag is nu of de journalisten mogen blijven zitten of niet. De advocaat wil dat het verhoor achter gesloten deuren plaatsvindt.

Advocaat Sonja: ze (ook Astrid en Sandra) zijn bedreigde getuigen, maar ze voldoen niet aan de definitie uit het wetboek. Hun identiteit is namelijk bekend bij de verdachte #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 19, 2018

Advocaat Sonja: aan mijn cliënten is getuigenstatus toegekend: bedreigde getuige. Hun positite is in de geschiedenis van het NL strafproces ongekend en uitzonderlijk. #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 19, 2018

11.20 uur:

Sonja Holleeder mag plaatsnemen in de getuigencabine. Het rechterraam is afgeplakt met een groot wit vel. Daardoor is Sonja alleen zichtbaar voor het Openbaar Ministerie en de rechtbank. Haar stem zal niet worden vervormd.

Ook zal er geen oogcontact zijn met haar broer Willem. 'Er is een belang dat verdachte het huidige uiterlijk van zijn zus Sonja niet kent', aldus de rechtbank #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 19, 2018

11.05 uur:

De advocaat van Sonja wil dat ze volledig afgeschermd wordt. Ook haar stem moet worden vervormd, vindt hij. De rechtbank gaat in beraad.

Advocaten van Willem Holleeder hebben geen bezwaar tegen de getuigenbox, wel tegen het feit dat Willem zijn zus niet kan zien. #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 19, 2018

10.30 uur:

Het verhoor staat gepland om 11.00 uur, dan buigt de rechtbank zich eerst over de vraag of Sonja achter gesloten deuren wordt gehoord. Pikant: het is toegestaan dat Willem ook zelf vragen stelt.

Over ruim een uur (11.00 uur) begint de eerste dag van het getuigenverhoor van Sonja #Holleeder. Ze zou achter gesloten deuren willen getuigen https://t.co/cyeyPeDJSa — Mark Schrader (@markschrader) February 19, 2018

10.20 uur:

Eerste convooi is zojuist bij de Bunker gearriveerd. Willem of Sonja #Holleeder pic.twitter.com/XDc1QGcxMs — Mark Schrader (@markschrader) February 19, 2018

10.15 uur:

Sonja had de sterkste band met haar broer. 'Hij kwam bij haar om - zoals zij letterlijk zegt - te poepen en te douchen. En dan kwam zij er gewoon bij zitten en spraken zij over van alles en nog wat', vertelde dossierkenner Willem Lensink gisteren nog. 'Maar als je die verklaringen goed leest, dan zie je toch ook wel een heel kromme verhouding. Zij zet hem neer als een sadistisch iemand bijna en zij zit gevangen in zijn web.