Reizigers en winkeliers gedupeerd door stroomstoring: 'Ik heb geen idee hoe ik nu op school kom'

Stoplichten vielen uit, trams stonden stil en winkels moesten noodgedwongen dicht. De stroomstoring van vanochtend zorgde voor veel problemen bij onder meer reizigers en winkeliers in Nieuw-West. 'Ik heb geen idee hoe ik naar school moet komen als niets rijdt', zegt een van de gestrande reizigers.

'Ik heb geen idee wat er aan de hand is. Ik heb maar een Uber besteld om bij het Leidseplein te komen', aldus een andere reiziger op station Lelylaan. 'Er is geen enkele informatie.'

Ook winkeliers op het Delflandplein moesten vanochtend noodgedwongen hun zaak sluiten. 'Dat kost ons wel omzet. Ik vind dat diegene die dit veroorzaakt heeft er ook voor op moet draaien', zegt een van hen. 'We hebben alle klanten vriendelijk verzocht de winkel te verlaten', aldus een medewerker van de Lidl.

'Ik wilde even beltegoed kopen, maar dat lukt nu niet. Dat is een probleem, want ik wil iemand bellen. Het enige wat ik kan doen is zitten en wachten', aldus een klant van de Primera.

De stroomstoring was na zo'n anderhalf uur verholpen. Ruim 25.000 huishoudens zaten zonder stroom, nadat er een probleem was ontstaan in een schakelstation.