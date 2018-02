'Grof geschut' nodig bij wegslepen zandwagen met lekke banden

Een opvallend gezicht was het. Een volgeladen vrachtwagen met zand stond vast op de gescheiden trambaan op de Churchilllaan in de Rivierenbuurt. De zandwagen kwam daar per ongeluk terecht, en kwam er niet op eigen kracht uit. De banden van de wagen waren namelijk lek.

De wagen stond tussen halte Maasstraat en Waalstraat, in de richting van station Amstel. Woordvoerders laten weten dat er 'grof geschut' nodig was om het gevaarte weg te krijgen. Rond 13.00 arriveerde het materiaal om de zandwagen weg te slepen. Er moesten platen op de trambaan worden gelegd waarover de vrachtwagen terug kon rijden. Rond 14:15 lukte dat.

Iets terug op de Churchilllaan is een wegversmalling. De wagen probeerde deze te omzeilen door een stukje over de trambaan te rijden. Achteraf gezien dus niet zo'n slim idee.

Tramverkeer gestremd

De route van tram 12 richting Amstelstation was tijdelijk gestremd, maar inmiddels rijdt de tram weer.