Brand in gekraakte parkeergarage in Zuidoost

In een gekraakte voormalige parkeergarage aan de Kempering in Zuidoost heeft maandagmiddag brand gewoed. De brand brak rond 13.30 uur uit in de berging van de garage.

Daar stonden twee bankstellen in brand. Een klein deel van de garage werd bewoond door een stuk of vijftien krakers. Een deel van hen stonden al buiten toen de brandweer arriveerde, de rest moest naar buiten worden gebracht door brandweerlieden.

De bankstellen werden geblust en vervolgens is de parkeergarage gecontroleerd en geventileerd. De 'bewoners' zijn inmiddels allemaal weer terug. Er werd nog een ambulance opgeroepen, maar uiteindelijk raakte niemand gewond.