Parkeergarage tegenover Centraal Station nog zeker week dicht na brand

De parkeergarage aan de Prins Hendrikkade waarin een auto is uitgebrand blijft nog zeker een week dicht. Dit meldt een medewerker van de garage aan AT5. De constructie in de garage is dusdanig beschadigd dat hij nog niet open kan.

Rond 4.00 uur afgelopen nacht ontstond er brand in een auto die geparkeerd stond in de garage. Daarbij kwam zoveel rook en hitte vrij dat er binnen veel schade is ontstaan, zegt een woordvoerder van de brandweer.

Het bleef bij één auto die uitbrandde omdat er verder niet veel andere auto's geparkeerd stonden. De brandweer is nog een tijd bezig geweest met het ventileren, omdat de rook moeilijk wegkwam uit de parkeergarage.

Op dit moment wordt de schade opgenomen. Hoe groot de schade is, is niet bekend. Ook wanneer de garage precies weer open zal moeten blijken.