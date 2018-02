Drie Amsterdammers opgepakt voor moord elektromonteur in Almere

Drie Amsterdammers zijn opgepakt voor mogelijk betrokkenheid bij de moord op Ali Motamed in Almere. De 56-jarige man werd op 15 december 2015 voor zijn woning neergeschoten.

Rechercheonderzoek leidde afgelopen week tot de aanhouding van drie mannen van 28, 35 en 36 jaar oud. Zij zouden het slachtoffer vlakbij zijn bestelbus hebben neergeschoten, op het moment dat hij naar zijn werk wilde vertrekken. Motamed werd vervolgens met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed.

Kort daarna kreeg de politie een melding binnen over brandende auto in Almere Poort. Vermoedelijk hadden de daders in dat gebied ook hun schuilplek. Later bleek dat de BMW door hen is gebruikt als vluchtauto. Ook was de auto dagen voor de maand al meerdere keren aanwezig in de straat van Motamed, zo is te zien op beelden.

Voorarrest

De 28-jarige en 35-jarige verdachten zijn inmiddels voor de rechter-commissaris verschenen. Ze moeten in elk geval 14 dagen in voorarrest blijven. De andere verdachte is na het verhoor tijdelijk vrijgelaten.

De politie zegt niet uit te kunnen sluiten dat er meer aanhoudingen gedaan zullen worden. Daarom kan er geen nadere informatie worden vrijgegeven over het onderzoek. De recherche weet op dit moment nog niet wat het motief was voor de moord.