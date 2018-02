Melkweg vertoont vergeten documentaire Buying The Band

Bijna vier jaar lang wilde niemand naar de documentaire Buying The Band kijken, over de vastgoedondernemer die duizenden euro's investeerde in de wederopstanding van Herman Broods band. Hij lag ongezien in een la, tot hij plotseling viral ging. Liefhebbers kunnen de film over een paar dagen zien in de Melkweg.

De documentaire van tv-maker Teus van Sintmaartensdijk gaat over een succesvolle vastgoedondernemer die zijn jeugdroom tot leven wil brengen. De ondernemer wilde altijd al spelen in de band van Herman Brood. Omdat de zanger er niet meer is, besluit hij met duizenden euro's de band weer tot leven te brengen.

Band met bestaansrecht

Hij huurt de voormalige leden van de band in, koopt een tourbus en stelt zichzelf als doel om de komende twintig jaar een band te zijn bestaansrecht. Dat lukte niet helemaal, en dat is allemaal vastgelegd in de documentaire. Toch wilde geen enkele omroep hem kopen.

Lees ook: Treurwilg Melkweg geruimd na val: 'Het wordt een zware dag'

De documentaire verdween in de la van Van Sintmaartensdijk en hij dacht er niet meer aan. Totdat bleek dat er een illegale versie in de omloop was in de muziekwereld. Toen ging het plotseling snel: de VPRO besloot de documentaire alsnog aan te kopen en online te zetten, en zelfs de Melkweg laat hem op drie avonden gratis zien.

Melkweg

Op 22, 23 en 24 februari is Buying The Band te zien in de Melkweg Cinema. Het evenement begint om half 9 's avonds, wie erbij wil zijn moet zich van tevoren even aanmelden. De film is ook online te zien: