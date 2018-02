Waarom bleven integriteitsschendingen van anti-radicaliseringsteam zo lang onopgemerkt?

Waarom konden de integriteitsschendingen van beleidsmedewerker Saadia Ait-Taleb zo lang onopgemerkt blijven? Over die vraag heeft een gemeentelijke taskforce zich gebogen. De uitkomsten liegen er niet om.

Saadia Ait-Taleb, oud-anti-radicaliseringsambtenaar, bleek gul als het ging om het toekennen van opdrachten aan vlogger Saïd J., met wie zij een heimelijke relatie zou hebben gehad. Dankzij Ait-Taleb zou J. tenminste 141.200 euro hebben verdiend.

'Er is sprake van onduidelijkheden met betrekking tot leveringen en prestaties, bestaande uit niet gespecificeerde facturen, niet volledige leveringen, dubbele betalingen, facturatie tijdens vakantie en facturatie tijdens andere opdrachten', concludeert Bureau Integriteit, dat onderzoek deed naar het handelen van Ait-Taleb.

Lees ook: Van der Laan oordeelt hard over 'onprofessioneel en gesloten' anti-radicaliseringsteam

Ait-Taleb heeft haar dubieuze verhouding met J. nooit wereldkundig gemaakt, en werd door wijlen burgemeester Eberhard van der Laan ontslagen. Zelf ontkent de beklaagde beleidsmedewerker een relatie te hebben gehad met de vlogger. Wel geeft ze toe dat er sprake was van 'geflirt' en een persoonlijke band.

Vier-ogen-principe

Relatie of niet: volgens de rechter is er sprake geweest van belangenverstrengeling. Hoe dat kon plaatsvinden, is door de taskforce tot op de bodem uitgezocht. Zo blijkt onder meer dat van een 'vier-ogen-principe' geen sprake was, waardoor facturen en de geleverde prestaties nauwelijks in twijfel zijn getrokken.

Opdrachten van het team anti-radicalisering bleken op geen enkele manier getoetst te worden aan de bredere doelstellingen van het programma of het budget. In 2016 was dat budget 900.000 euro. De druk stond op de ketel om het geld zo snel mogelijk uit te geven.

'Er moesten zaken opgestart worden', stelt de taskforce. Zowel burgemeester als de directeur van het programma Radicalisering en Polarisatie hechtten daar waarde aan. Daarnaast bleek (uit eerder onderzoek van de Algemene Rekenkamer) het gemeentebeleid rondom de inhuur van externen 'onvolkomen, complex en warrig'.

Lees ook: 'Anti-radicaliseringsbeleid weinig transparant en onvoldoende controle'

Resultaat boven alles

Om extra regels te voorkomen, bleven veel opdrachten onder een grens van 50.000 euro (daarboven geldt een andere aanbestedingsprocedure). Of de opdrachtnemer in staat was om deugdelijke offertes te schrijven, bleek irrelevant. Mede door druk van burgemeester Van der Laan stond slecht één doel voorop: resultaat boeken.

Veel bleef onopgemerkt. Zowel 'harde', als 'zachte' voorzorgsmaatregelen ontbraken of werden niet toegepast. Integriteit bleek een veelal papieren werkelijkheid, en stond nauwelijks op de agenda van de directie Openbare Orde en Veiligheid (OVV), waaronder het programma Radicalisering en Polarisatie valt.

Het College belooft de interne bedrijfsvoering van de OVV te verbeteren, en meer aandacht te investeren in integriteit en transparantie.