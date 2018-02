Scooterrijder gewond na botsing met fietser in Osdorp

Op de Osdorper Ban is vanmiddag een scooterrijder gewond geraakt na een botsing met een fietser. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is nog onduidelijk, maar de fietser is er ongeschonden van afgekomen.

Dat meldt een getuige van het ongeval. De scooterrijder moest met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht worden. Hoe hij er nu aan toe is, is onbekend.

Op foto's is te zien dat het ongeluk op het fietspad gebeurde, in de buurt van het winkelcentrum.