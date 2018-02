Enorme ravage na ongeluk op oprit A10 Noord

Op een oprit naar de A10 in Noord zijn drie auto's verongelukt. Mogelijk negeerde één van de bestuurders een rood licht, waarna hij een andere auto aanreed.

Het ongeluk gebeurde bij de oprit vanaf de S116 naar de A10 richting Utrecht. Eén auto eindigde tegen een boom, een ander tegen een ANWB-paal en de derde in een grasveld. Op foto's is te zien dat de auto's flink wat schade hebben opgelopen.

Twee mensen moesten naar het ziekenhuis. Wat hun verwondingen zijn, is niet bekend.

#A10 Re toerit S116 (b) In verband met een mogelijke rood licht negatie is er een aanrijding gebeurd. Dit wordt nog allemaal onderzocht. Twee auto's tegen een boom één tegen een ANWB paal. Twee personen vervoerd naar 't Boven IJ ziekenhuis. VOA is ter plaatse. ^P pic.twitter.com/5JBlijoKow