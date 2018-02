Politici over rapport anti-radicaliseringsteam: 'We moeten transparanter worden'

Het Amsterdamse anti-radicaliseringsbeleid is niet transparant genoeg en wordt onvoldoende op inhoud getoetst, bleek vandaag uit een rapport van terrorismedeskundige Beatrice de Graaf. Hoewel het rapport hard is, is de Amsterdamse politiek blij dat het er zo snel is gekomen.

Het rapport is onderdeel van een bredere evaluatie, waarin het hele stelsel doorgelicht wordt. Aanleiding hiervan was de belangenverstrengeling van de inmiddels ontslagen beleidsmedewerker Saadia Ait-Taleb. Uit het onderzoek blijkt dat er te veel geheimhouding plaatsvond uit zowel 'ambtelijke angst' en 'commercieel belang'.

Daarom moet er beter en transparanter worden samengewerkt om de veiligheid in de stad te kunnen waarborgen. Reinier van Dantzig, fractievoorzitter van D66, neemt het advies ten harte. 'Ik vind dat we een open cultuur moeten creëren op de afdeling radicalisering, door stadsdelen en experts te betrekken.'

Van Dantzig vindt dat er ook checks en balances moeten zijn. 'Zodat we weten wat de sleutelfiguren doen, en het is belangrijk dat dit alles in de openbaarheid gebeurt.'

Kritisch

Rugter Groot Wassink, fractievoorzitter van GroenLinks, is blij dat er kritisch naar het beleid is gekeken. 'Amsterdam is een veilige stad. Deze aanbevelingen zijn om te zorgen dat dat zo blijft. Dat is alleen maar heel goed.'

Sofynan Mbarki, gemeenteraadslid van de PvdA, wil bij het beleid voortaan meer partijen betrekken. 'Veiligheid is heel belangrijk. We moeten betonblokken plaatsen in de stad, maar ook mensen erbij betrekken en kijken hoe we het transparant kunnen doen. We moeten ook de wetenschap erbij betrekken.'