Jong Ajax staat aan kop na 2-0 winst op FC Oss

Jong Ajax won vanavond in een wedstrijd zonder al te veel actie met 2-0 van FC Oss. De club staat daardoor bovenaan in de Jupiler League, met een voorsprong van drie punten op NEC.

De tweemaal scorende Dani de Wit haalde de overwinning binnen. De Brabanders maakten het de club in eerste instantie nog wel moeilijk, maar na een half uur kwam Ajax op gang. In de 39ste minuut was het dan eindelijk raak: De Wit kopte de bal binnen.

Ajax trok het spel door naar de tweede helft. De Wit besloot de wedstrijd door 2-0 te scoren in de 72ste minuut, op aangeven van Mateo Cassierra. Door het verlies van NEC tegen MVV Maastricht (1-4) en de winst van Jong Ajax is het gat met nummer twee nu drie punten. Volgende week maandag gaat Jong Ajax op bezoek bij FC Utrecht.