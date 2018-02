Transavia praat vandaag 'serieus' met stakende piloten

Transavia gaat vandaag naar verwachting 'serieuze' gesprekken voeren met de stakende piloten. Dat gebeurt op 'alle niveau's', zo meldt directeur Mattijs ten Brink gisteren in Nieuwsuur.

'De hand blijft uitgestoken. Ik denk dat we morgen al weer serieus gaan praten', aldus Ten Brink. In totaal vlogen dertig geplande vluchten niet of met vertraging maandag, waarvan negentien op Schiphol, zes vanuit Eindhoven en vijf vanuit Rotterdam. De stakingen hebben geen gevolgen voor aankomende vluchten.

Ten Brink liet gisteren aan NH Nieuws weten dat zo'n 7000 passagiers worden getroffen door de staking.