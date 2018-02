D66 klaagt over 'te lange' rustperiode na parkfestival: 'Het is geen beschermd oerwoud'

De Amsterdamse fractie van D66 maakt zich zorgen over de zogenaamde rustperiode: na een festival in een park, bos of stuk gras moet er minimaal zes weken niks plaatsvinden, om de natuur de kans te geven om te herstellen. D66 vindt dat overdreven en vreest voor veel festivals.

Dat meldt De Telegraaf vanochtend. Vorige week bepaalde de raad op initiatief van GroenLinks dat de Amsterdamse natuurgebieden beter beschermd moeten worden. Zo moeten bodemonderzoeken uitgevoerd worden, en moet in onverharde parken een rustperiode van zes weken plaatsvinden.

Absurd, vindt D66'er Marijn Bosman. 'Kwakoe, Milkshake en De Parade zijn van grote waarde voor de stad. Absurd dat GroenLinks deze festivals op deze manier de nek omdraait. Het Westerpark is nota bene aangelegd als cultuurterrein. Het is geen beschermd oerwoud'. De Nederlandse zomer is volgens het raadslid te kort voor een pauze van zes weken.