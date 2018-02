44 procent van Amsterdammers voelt zich onveilig op fiets

Liefst 44 procent van de fietsende Amsterdammers voelt zich onveilig op zijn of haar stalen ros. De ANWB wil dat de gemeente daar iets aan doet.

'Verkeersveiligheid is in de vergetelheid geraakt. We merken onvoldoende urgentie in de gemeenteraden. Het is tijd voor een wake-upcall', zegt ANWB-directeur Frits van Bruggen in het AD.

In het onderzoek onder ruim 22.000 leden blijkt dat landelijk gezien 27 procent van de mensen het onveilig vindt om te fietsen.