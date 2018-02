Voetballer bewusteloos geslagen tijdens amateurwedstrijd, drie belagers aangehouden

Een voetbalwedstrijd tussen WV-HEDW en het Amersfoortse HVC is uitgelopen tot een fikse vechtpartij. Daarbij werd één speler van de Amsterdamse club bewusteloos geslagen.

De wedstrijd in de vijfde klasse liep rond het eindsignaal uit de hand, toen HVC een rode kaart kreeg. 'Een volkomen terechte rode kaart kort voor tijd voor een speler van HVC wegens natrappen leidde tot akelige toestanden. De stoppen sloegen volkomen door bij de betreffende speler', zo valt te lezen op de website van de club.

Vier spelers van WV kregen klappen van twee tegenstanders en een toeschouwer. De politie bevestigt dat verhaal: 'Drie verdachten zijn aangehouden.' De vier spelers van WV hebben aangifte gedaan.

Het bestuur van de club betreurt de gebeurtenis: 'Dit moet echt een keer stoppen. We wensen de spelers van de Zondag 1 sterkte bij de verwerking van het volledig onnodig ontsporen van wat een lekker potje voetbal op een mooie zondagmiddag had moeten worden.'

Consequenties

De spelers van HVC hebben zich gemeld bij het bestuur en zijn naar verluidt één jaar geschorst. Het incident is bij de KNVB gemeld. Het is onbekend of de mannen nog vastzitten.