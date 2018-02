Andere partijen halen hard uit naar 'onbetrouwbaar' D66: 'Kei- en keihard genaaid'

Hoewel D66 na vier jaar besturen het ook in de peilingen voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen goed doet, zijn de oppositie- én coalitiepartijen 'uitzonderlijk' hard over de grootste partij van de stad.

Dat schrijft de Volkskrant. De krant blikt vandaag terug op de afgelopen vier jaar. Voor het eerst werd de PvdA niet de grootste in de stad en mocht een andere partij, D66 dus, het initiatief nemen voor een college. Als de krant andere partijen spreekt, laten die zich met 'ongekend harde taal' uit over D66.

De partijen spreken gefrustreerd over 'onbetrouwbaar gedrag' en 'weinig oog voor de stad en veel voor het politieke spel'. Zo wordt bijvoorbeeld aangestipt dat wethouder Simone Kukenheim (Onderwijs) een rapport achterhield voor de raad. 'Bij dat soort acties denk ik vaak dat ze bij D66 te veel naar House of Cards kijken', zegt Partij voor de Dieren-lijsttrekker Johnas van Lammeren over dat hoofdstuk.

Kei- en keihard genaaid

VVD-lijsttrekker Eric van der Burg zat samen met D66 in het college, maar noemt zijn coalitiepartner 'totaal onbetrouwbaar' over het niet nakomen van een afspraak in het coalitieakkoord. D66 stemde tegen de woonplannen van wethouder Laurens Ivens (SP) terwijl dit onderdeel was van afspraken binnen het college. Het was puur symbolisch, want D66 wist dat de plannen toch wel een meerderheid zouden halen.

Lees ook: Peiling: D66 verliest maar blijft grootste, Forum voor Democratie op 3 zetels

'Puur opportunisme om je te profileren ten koste van de VVD dus', oordeelt Van der Burg. 'Met partijen die zich zo opstellen kun je niet samen een stad besturen.' Ook Ivens vindt de gebeurtenis nog altijd 'bizar'. 'Van der Burg is hier kei- en keihard genaaid', zegt hij tegen de Volkskrant.

D66 doet de kritiek in de krant af als 'ketelmuziek voor de campagne'. 'Elke partij is natuurlijk bezig met de beeldvorming, maar ik garandeer dat het ons de afgelopen jaren vooral om de inhoud ging', zegt lijsttrekker Reinier van Dantzig.