Het gaat vriezen: kunnen we volgende week de grachten op?

Het gaat vriezen volgende week, maar is 't genoeg? Kunnen Amsterdammers de schaatsen uit het vet halen en onze - volgens het Amerikaanse nieuwsconcern NBC - meestgebruikte vervoersmiddel inzetten. Kort gezegd: nee, dat kunnen we niet.

Het gaat dan wel flink koud worden de komende nachten, maar echt koud genoeg om de grachten de volgende dag op te kunnen wordt het niet.

In de rest van het land is die mogelijkheid er wel: op sommige plekken gaat het min tien graden vriezen, maar in Amsterdam zakt het kwik 's nachts tot gemiddeld min vier. Overdag is het gewoon boven de nul graden.

Overigens, op het hierboven beschreven 'deskundig' commentaar van Katie Couric werd vooral lacherig gereageerd op Twitter. De laatste keer dat er fatsoenlijk op de grachten kon worden geschaatst was in 2012...