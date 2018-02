'Weinig woningen te koop door bejaarden en expats'

Ook al zijn kopers bereid om heel veel geld neer te leggen voor een woning in de stad, toch zetten maar relatief weinig Amsterdammers hun huis in de markt. Volgens ING zijn daar vier verklaringen voor.

Volgens het CBS staan er steeds minder woningen te koop in de stad, terwijl je juist nu goed kunt verdienen op je huis. Analisten van ING denken dat dit onder andere komt omdat mensen die hun huis verkopen wel in de buurt van de stad willen blijven wonen. Aangezien ook rond Amsterdam de prijzen stijgen, is het moeilijk om de overwaarde van je verkochte woning te verzilveren. Dat schrijft de Volkskrant.

Ook zijn steeds meer woningeigenaren ouder dan zestig jaar. Deze groep is 'honkvaster' en dus minder snel bereid zijn woning te verkopen. Een derde verklaring is dat mensen die de stad uit gaan hun oude woning liever verhuren aan expats, omdat dit erg lucratief is. Als laatste oorzaak worden de woningcorporaties genoemd. Zij mogen steeds minder sociale huurwoningen verkopen.