Arrestatieteam houdt man aan na schietincident in de Bijlmer

De politie heeft vanmiddag een 26-jarige man aangehouden na een schietincident in een woning. Dat gebeurde in flat Hakvoort in de Bijlmer.

Rond kwart voor twaalf hoorden getuigen schoten in de flat. 'Door andere getuigen was gezien dat een man, vermoedelijk met een vuurwapen, op een balkon stond aan de achterzijde van de flat', meldt de politie. De politie kwam massaal op de melding af en zette het gebied rond de flat ruim af. Omwonenden en voorbijgangers werden gewaarschuwd om uit de buurt te blijven, omdat de schutter nog vrij rondliep.

Rond één uur kon een arrestatieteam een verdachte aanhouden. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen bij het incident. De recherche doet nu onderzoek in de woning. 'Wat zich heeft afgespeeld in de woning of waarop de man heeft geschoten is nog onbekend.'