LIVE Dag 2 Sonja-verhoor: advocaat Janssen vuurt vraag na vraag af op Sonja

Het megaproces tegen Willem Holleeder bereikt met de verhoren van zussen Sonja en Astrid deze week zijn hoogtepunt. Vandaag krijgt zus Sonja voor het eerst ook vragen van de verdediging voor de kiezen. Zij is de weduwe van Heinekenontvoerder Cor van Hout, ooit één van Willems beste vrienden.

16.15 uur:

Jebbink, de advocaat van Sonja, krijgt het woord. 'Er is een transactie voor Goudsnip betaald om de vervolging van Sonja Holleder af te kopen. Voor 1.1 miljoen. Dat is het. Er staat verder niets in over afspraken of dat ze moest gaan verklaren over haar broer. #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 20, 2018

Janssen is niet tevreden, want het gaat hem juist om een tweede deal, die met de Belastingdienst. #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 20, 2018

Sonja gaat nu overleggen met haar advocaat of ze daar iets over willen zeggen. Schorsing van een kwartier. #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 20, 2018

15.40 uur:

Het gaat al een tijdje over het hoe en waarom van de verkoop van panden in Alkmaar. Sonja kreeg deze na de dood van man Cor van Hout in handen.

Janssen: Sonja verklaart niet naar waarheid. Ze wil niet vertellen dat ze de Achterdam in februari/maart 2003 heeft verkocht aan 2 anderen, onder wie de Johan V. #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 20, 2018

Janssen: wij geloven het gewoon niet. Ook niet het verhaal over de verkoop van de villa in Spanje en het goud dat ze in ruil daarvoor ontvangen heeft. Ik wil het daadwerkelijke verhaal gewoon nu eens op tafel #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 20, 2018

Janssen: ze laat nog steeds niet het achterste van haar tong zien.

Sonja komt er tussendoor: is hij er bij geweest dan? Janssen: zit deze getuige nou te jokken of niet? Sonja weer er tussendoor: niet te jokken #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 20, 2018

15.20 uur:

Sonja Holleeder en Janssen liggen weer in de clinch. Dit keer over de afhandeling van de verkoop van het huis in Spanje.

Janssen: gaan we nou echt doen alsof wat erop papier staat ook van u is?

Gister zei u dat u de Achterdam had gekregen, maar dat staat ook niet op papier. #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 20, 2018

Sonja: als ik het allemaal onder de pet wilde schuiven had ik het niet via de bank gedaan hoor. Janssen: nee, maar misschien wel via een Panamese rechtspersoon.' Sonja: helemaal niet. #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 20, 2018

14.55 uur:

Na een korte pauze gaat het verhoor weer verder. Willem Holleeder zelf heeft zich nog niet laten horen.

Willem Holleeder zelf hoort het allemaal vrij rustig aan trouwens. We zien zijn gezicht niet vanaf de publiekte tribune. Hij mag later zelf ook nog vragen stellen #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 20, 2018

14.20 uur:

Sander Janssen gelooft Sonja niet als het gaat om de zeer slechte relatie. Hij blijft met voorbeelden komen van 'goede momenten' tussen Sonja en Willem. Sonja countert vaak met: 'Dat was alsof, hé.'

Janssen haalt allerlei tapgesprekken aan waarin Sonja te horen is en de band met haar broer niet zo slecht lijkt als zij eerder heeft geschetst. Ook nog in 2004, een jaar na de moord op Cor. #Holleeder

Janssen haalt allerlei tapgesprekken aan waarin Sonja te horen is en de band met haar broer niet zo slecht lijkt als zij eerder heeft geschetst. Ook nog in 2004, een jaar na de moord op Cor. #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 20, 2018

14.10 uur:

Sonja over de druk die Willem haar oplegde. Als hij belde, moest ze hoe dan ook komen:

Sonja vertelt over die keer dat ze met haar moeder in de auto zat en moest omkeren omdat Willem belde dat hij moest poepen. Sonja: 'toen moest ik omkeren. Je kunt geen nee zeggen tegen Willem' #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 20, 2018

14.05 uur:

Sonja: hij heeft Cor vermoord en mijn leven kapot gemaakt. #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 20, 2018

Cor was soms agressief tegen Sonja. Sonja: 'Willem heeft nooit tegen Cor gezegd: hey blijf van mijn zussie af. Hiij stond erbij en keek ernaar. Als je een man bent, zeg je: doe normaal en blijf van d'r af' #Holleeder . — Mark Schrader (@markschrader) February 20, 2018

13.55 uur:

Sonja Holleeder wordt met de minuut emotioneler:

Janssen wil Sonja onderbreken: 'Mevrouw..' Sonja: 'Nee, niet mevrouw. ik weet precies hoe het gegaan is!, schreeuwt ze' #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 20, 2018

Sonja: Cor moest slecht worden neergezet in dat boek... Janssen: 'mevrouw, ik probeer alleen..' Sonja: 'jij probeert niks. Jij probeert alles in mijn schoenen te schuiven, godverdomme!' #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 20, 2018

13.45 uur:

De onderlinge irritaties tussen advocaat Sander Janssen nemen toe.

Janssen begint over het derde kind van Sonja. Ze raakt zwaar overstuur. #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 20, 2018

Sonja en Janssen beginnen nu door elkaar te praten. Hard tegen hard. Sonja: ik zeg gewoon hoe het is. Janssen: nee dat doet u niet.

Sonja: weet u waarom ik altijd ruzie had met Cor? Door hem! #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 20, 2018

Sonja tegen Janssen: ik zal u uit de brand helpen met al uw tapjes. Ik moest met hem contact houden, he? Dat contact is altijd gebleven, dat moest ik goed houden van Cor. Om te kijken wat hij allemaal aan het doen was. #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 20, 2018

13.25 uur:

Volgens Sonja was de relatie tussen haar en Willem sinds 1996 moeilijk, advocaat Janssen heeft moeite dat te geloven:

Janssen: 'ik heb niet de indruk dat er rond 1996 grote problemen waren tussen u en Willem. Ook niet na de eerste aanslag.' Sonja: dat klopt, ik heb altijd normaal moeten blijven doen. Ik deed alsof. #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 20, 2018

Sonja:iIk heb zelf een aanslag gehad he. Wat denkt u nou zelf als hij overloopt naar de tegenpartij? Of hij ons nou nieuwe kleding brengt of wat dan ook. Je doet gewoon wat hij zegt. Je kunt geen nee zeggen #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 20, 2018

13.10 uur:

Advocaat Sander Janssen steekt van wal en begint met de onderlinge relatie van Sonja en Willem:

Sonja zei gisteren dat haar broer nooit echt gezellig was. Janssen vraagt of dat altijd al zo was of dat dat veranderd is na de eerste aanslag in 1996. Sonja: er was altijd wel iets. Dan weer ruzie, dan weer jarloers #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 20, 2018

Sonja zegt dat haar broer nooit echt goed is geweest met haar kinderen. 'Mijn zoon lijkt heel veel op Cor, daarom heeft hij een hekel aan hem' #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) February 20, 2018

12.00 uur:

De belangstelling is weer enorm te noemen:

De belangstelling bij de Bunker is nog altijd ongekend. Om 13.00 uur begint de tweede dag van het verhoor van Sonja #Holleeder pic.twitter.com/6oqLx5wAsY — Mark Schrader (@markschrader) February 20, 2018

11.30 uur:

De dag van gisteren kreeg nog een opvallend staartje. Een Belgische actrice werd uit de zaal gezet toen bleek dat ze geluidsopnamen had gemaakt.