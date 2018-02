Chauffeur dodelijk ongeluk Wibautstraat: 'Waar kwam ze vandaan, het knaagt nog elke dag'

Waar kwam de 26-jarige Zara Bamdad vandaan? Deze vraag spookt nog dagelijks door het hoofd van de 34-jarige vrachtwagenchauffeur die in juli 2016 betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Wibautstraat.

De beroepschauffeur wordt door het Openbaar Ministerie beticht van onvoorzichtig rijgedrag met de dood van Zara Bamdad als gevolg. Hij zou niet goed hebben uitgekeken toen hij met zijn vrachtwagen vanaf de Wibautstraat rechtsaf in de richting van het President Steynplantsoen opreed.

'Kan me niet voorstellen dat ik haar niet gezien'

'Ik ben me als beroepschauffeur bewust van de gevaren van de dode hoek. Ik kan me niet voorstellen dat ik haar niet gezien heb', sprak chauffeur Peter W. vanochtend tijdens een inleidende zitting. De zaak wordt 30 mei inhoudelijk behandeld. Het is wat W. zelf en zijn advocaat betreft nog niet voldoende duidelijk waar Bamdad precies vandaan kwam.

'Twee andere scenario's zijn niet voldoende onderzocht', vindt chauffeur W. 'Haar rijrichting op het moment van het ongeluk staat vast maar kwam ze vanuit de richting President Steynplantsoen? Of is ze eerst voorlangs overgestoken? Die vragen knagen bij mij nog altijd.'

Afgeleid door chat op Facebook?

Zijn advocaat vroeg zich nog af of er nog een keer naar de telefoon van Bamdad gekeken kon worden. Volgens de rechter is de telefoon niet meer beschikbaar voor onderzoek maar is gebleken dat er voor het ongeluk een Facebook-chat actief was. Er werd vandaag verder niet ingegaan op wat voor rol dit zou hebben gespeeld in de aanloop naar het ongeluk.

De rechtbank bepaalde vandaag dat twee getuigen nog een keer gehoord moeten worden om te kunnen vaststellen waar vandaan Bamdad kwam aanfietsen. Een derde getuige, een pakketbezorger waar sinds de dag van het ongeluk niet meer mee gesproken is, moet ook opnieuw worden gehoord.

