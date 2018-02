'Nep-handtekeningen op paginagrote advertentie voor Beatrix Ruf'

Met een paginagrote advertentie in Het Parool, riep de kunstwereld zaterdag op om oud-directeur Beatrix Ruf opnieuw aan te stellen als baas van het Stedelijk Museum. Maar nu blijkt dat sommige ondertekenaars van de petitie hier nooit toestemming voor gegeven hebben.

Drie spelers uit de Amsterdamse kunstsector zeggen vandaag tegen NRC Handelsblad dat hun naam zonder toestemming onder de oproep is geplaatst. Een van hen is Arno Verkade, directeur van veilinghuis Christie's. 'Ik sta paf', vertelt hij. 'Heb ik soms in mijn slaap getekend?'

Maar Rob Malasch, de man achter de advertentie, ontkent dat hij ongevraagd de namen heeft gebruikt in zijn oproep. 'Dat sommigen nu zeggen dat ze niet hebben getekend, is totale onzin. Dat zijn ze kennelijk vergeten', zegt hij in de krant.