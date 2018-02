Vrouw van tas beroofd in Osdorp, politie zoekt getuigen

Een vrouw is vannacht kort na middernacht op straat in Osdorp beroofd van haar tas. Omdat er nog geen verdachten zijn aangehouden, zoekt de politie getuigen van de straatroof.

De vrouw liep rond 00.15 uur door de Reimerswaalstraat toen een van de mannen haar aansprak en hard aan haar tas trok. Direct nadat hij de buit binnen had, rende hij weg. Uiteindelijk zag het slachtoffer haar belager en een tweede verdachte op een scooter vluchten.

Beide daders zijn lichtgetinte mannen en tussen de 18 en 28 jaar oud. Een van de daders is ongeveer 1,80 meter lang, heeft een mager postuur en bruine ogen en droeg een zwarte jas met capuchon. Zijn compagnon is ongeveer even lang, heeft een breed postuur en donkere ogen. Ook hij droeg zwarte kleding en liep op zwarte schoenen.

Wiet iets heeft gezien of weet wie de daders zijn, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.